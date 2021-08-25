習近平何時訪韓？中國外交部回應

8月24日是中韓建交29周年紀念日，韓國記者提問中國外交部發言人汪文斌，對當前兩國關係有何評價？能否提供更多中國國家主席習近平訪問韓國消息。



2018年11月17日，中國國家主席習近平在莫爾茲比港會見韓國總統文在寅。（新華社）

中國外交部官方網站8月24日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會，韓聯社記者提問「今天是中韓建交29周年，明年是30周年。你對當前兩國關係有何評價？現在韓國人很關注習近平主席什麼時候訪韓，你能否提供更多訊息？」

汪文斌回應稱，中韓是搬不走的近鄰，互為重要合作夥伴。當前中韓關係發展良好，明年將迎來中韓建交30周年，兩國關係面臨深化發展的重要機遇。中方願同韓方一道，不斷增進兩國互信、友好與合作，加強雙方在國際地區問題上的溝通協調，推動中韓關係不斷向前發展。

對於習近平什麼時候訪問韓國，汪文斌提到元首外交對中韓關係發展的推動作用不可替代，中韓雙方就此保持着密切溝通。

8月24日，由中韓兩國前現任高層人士和專家牽頭組成的「中韓關係未來發展委員會」正式啟動。韓國外交部長官鄭義溶表示，中韓兩國互為重要鄰國，兩國在落實韓半島無核化和永久和平政策上互為核心夥伴，並積極開展合作。

中國外長王毅講話中提到，中韓兩國互為重要鄰國和合作夥伴，在錯綜複雜的國際形勢下加強兩國友好合作符合時代和兩國的根本利益。