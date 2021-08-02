日韓關係可能為美國包圍中國的缺口

據韓國外交部於周日（1日）所述，日本駐韓副大使相馬弘尚已經被召回。上月有消息指韓國總統文在寅打算藉奧運良機訪問日本，與日揆菅義偉會面，希望能為兩國緊張關係降溫。然而，相馬弘尚上月中回應此消息時指文在寅這相當於在「自慰」，結果引來韓國強烈反對，而韓國之後亦宣布因為不預期會面有重大成果所以取消計劃。日韓雖然都是美國在東亞的盟友，但兩國近年關係持續惡化，這很可能成為中國突破美國的亞洲戰略的重要缺口。



日韓兩國彼此有很深的歷史包袱，包括殖民史、慰安婦賠償和領土爭議等，因此兩國民眾本身已欠缺好感。不過以往兩國顧及到彼此同時為美國盟友的份上，關係未至於太差。然而，自從特朗普接任美國總統之後，對兩國關係放任不管，兩國的歷史問題再度炒起，使兩國關係急轉直下。即使今年拜登政府上台，重新提倡連絡盟友應對中國的亞太戰略，唯日韓關係已冰封三尺，非一日之寒，一時之間實難轉彎。

即使至近來奧運期間，日韓民間仍然不斷爆出衝突。例如，韓國代表團到日本時，除了事先聲言不會吃產自福島的食物外，在選手村外掛上橫額被日本右翼指是取自17世紀日本侵朝時朝鮮抗日名將李舜臣，結果此舉引起日本右翼不滿並在選手村外舉「旭日旗」。事件最後要奧委會調停，但足見兩國民眾交惡程度嚴重。

韓國運動員在奧運村宿舍樓外懸掛的猛虎下山圖。（JTBC電視台截圖）

韓國與日本很不同

美國拜登政府大打盟友圍堵中國的戰略，日韓不和關係無疑是其中一個不安定因素。日本近來愈發呈現出對中國的敵對態度，右翼保守派甚至將台灣加入到國防論述當中。相對而言，日韓交惡很可能成為中國打開美國布下的包圍網的重要契機。當然，韓國與美國的軍事聯盟有很長久的歷史，美國不可能重視韓國倒向中國，例如上月底美國務副卿舍曼（Wendy Sherman）便聯同日韓進行三方會議以鞏固關係。不過，中韓兩國在外交上仍然有改善的空間，可以緩解來自美國的壓力。

韓國在東亞的利益結構與日本有根本性的差異。例如在國防上，韓國的國防問題最大在於朝鮮，而且與中國大陸於陸地上連結，因此像台灣及東海等日本很關切的議題對於韓國利益其實毫無重要性可言。而且，朝鮮是區內最大的安全問題，而中國對朝鮮的安定又有很重要的作用，因此中韓關係對改善韓國的安全處境有很大幫助。因此，韓國並不像日本一樣，全面敵視中國崛起的現實。

日韓關係：韓國外交部7月17日召見日本駐韓國大使相星孝一。圖為韓國外交部當天在Facebook發布的相片。（韓國外交部）

在經濟方面，韓國與中國的互相依賴也更重。例如以貿易額為例，日本對美和中國的貿易額差不多，而且對美國有順差，而對中國有逆差。但韓國對中國的貿易額幾乎是其對美國的兩倍，而且對中國也有順差。更深層地講，中韓兩國的經濟依賴性更高，例如韓國的晶片等產業鏈與中國的產業鏈的融合度很高。

相對而言，日本在中國的產業多為電子零部件等下游產業，隨着中國人工上升，日本認為可以將下遊產業從中國移至東南亞地區解決問題。加上，中國積極地發展高科技工業，長遠也威脅到日本的技術優勢。反之，美國是日本最大的出口市場，此也可見日本經濟上更偏向於美國。

從日韓的各種差異看起，中韓關係似乎更能成為打破美國在東亞所展開的戰略包圍的重要關鍵。而日韓持續交惡，又將為中韓改善關係提供更好的機會。