阿富汗局勢｜聯合國劃下紅線　塔利班被要求停止定點清除殺害婦女

聯合國人權理事會8月24日在日內瓦舉行為期一天阿富汗特別會議，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）譴責塔利班嚴重侵犯人權。



「定點清除」（targeted elimination）意思是準確消滅己方認為對其不利的組織和個人。

2019年3月6日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特出席聯合國人權理事會會議，並向理事會成員提交年度報告。（Reuters）

據德新社8月24日報道，巴切萊特在發言時指出，幾周來收到了有關這一伊斯蘭主義激進組織在其控制地區所犯罪行的可信報告。根據相關報告，數周來，在塔利班所控制地區發生了任意處決平民、對婦女和女孩實施嚴苛限制、招募童兵、鎮壓和平抗議等現象。

巴切萊特8月24日在聯合國人權理事會關於阿富汗的特別會議上發出警告，塔利班對待婦女的做法將是一條紅線。「一條基本的紅線，將是塔利班如何對待婦女和女孩。要看塔利班是否根據國際人權標準，尊重婦女和女孩的自由，包括她們的行動自由、教育、自我表達和就業的權利。特別是，女孩獲得高質量的中學教育，將是衡量塔利班對人權承諾的一個關鍵指標」。

與此同時，在阿富汗特別會議辯論期間，約有60個國家提交了一份聯合聲明，由西班牙駐聯合國代表奧羅拉（Aurora Dias Rato）宣讀，在多項呼籲當中，包括要求塔利班「立即停止對婦女權利維護者的定點清除殺害」。