阿富汗局勢｜王毅：美國是始作俑者不應該一走了之或想着實施制裁

中國國務委員兼外交部長王毅應約同荷蘭外交大臣卡格（Sigrid Kaag）通電話。雙方重點就阿富汗局勢交換了意見。王毅説，美國是阿富汗問題的始作俑者，更不應一走了之，也不應又想着實施什麼制裁。
新華社報道，王毅表示，阿富汗的未來面臨諸多挑戰，能否凝聚全體人民，彌合社會分裂，實現和平重建還有待時間的檢驗。他提到，國際社會對阿富汗的期待逐步形成共識，主要可概括為三點：構建開放包容的政治架構，實施温和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割。
王毅説，各方都應為此做出努力，發揮作用。當務之急是處理好喀布爾機場出現的亂局，同時也應向阿富汗提供必要的經濟、民生、人道等緊急援助，採取實際行動幫助阿富汗實現平穩過渡，這是美方應當承擔起的責任。中方理解歐洲國家對阿富汗局勢的關注，期望歐方也能為阿富汗的和平穩定與發展做出積極貢獻，讚賞荷蘭向聯合國阿富汗人道基金提供新的援助。
卡格贊同中方關於阿富汗局勢的看法，表示國際社會應通過共同努力，積極為阿人民提供援助，在聯合國安理會確定的原則基礎上，推動解決阿富汗問題，為促進地區和平穩定做出努力。
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