阿富汗局勢｜王毅：美國是始作俑者不應該一走了之或想着實施制裁

中國國務委員兼外交部長王毅應約同荷蘭外交大臣卡格（Sigrid Kaag）通電話。雙方重點就阿富汗局勢交換了意見。王毅説，美國是阿富汗問題的始作俑者，更不應一走了之，也不應又想着實施什麼制裁。



新華社報道，王毅表示，阿富汗的未來面臨諸多挑戰，能否凝聚全體人民，彌合社會分裂，實現和平重建還有待時間的檢驗。他提到，國際社會對阿富汗的期待逐步形成共識，主要可概括為三點：構建開放包容的政治架構，實施温和穩健的內外政策，與各類恐怖組織徹底切割。

王毅説，各方都應為此做出努力，發揮作用。當務之急是處理好喀布爾機場出現的亂局，同時也應向阿富汗提供必要的經濟、民生、人道等緊急援助，採取實際行動幫助阿富汗實現平穩過渡，這是美方應當承擔起的責任。中方理解歐洲國家對阿富汗局勢的關注，期望歐方也能為阿富汗的和平穩定與發展做出積極貢獻，讚賞荷蘭向聯合國阿富汗人道基金提供新的援助。

圖為2021年7月28日，中國國務委員兼外交部長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾一行。（AP）

卡格贊同中方關於阿富汗局勢的看法，表示國際社會應通過共同努力，積極為阿人民提供援助，在聯合國安理會確定的原則基礎上，推動解決阿富汗問題，為促進地區和平穩定做出努力。