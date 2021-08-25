阿富汗局勢｜塔利班呼籲女性暫留家中　戰士還未準備好「現代化」

聯合國人權專員表示，接獲可信報告，指阿富汗塔利班嚴重侵犯人權，外界亦正醞釀制裁聲音。塔利班過去的人權狀況確實劣跡斑斑，儘管他們一再對外承諾會保障包括女性的人權，仍會讓人懷疑。特別是塔利班發表了一則聲明，佐證了他們還沒準備好———不是塔利班的高層沒準備好，而是實質管治的前線戰士們，還未準備好改變。



聯合國人權專員巴切萊特（Michelle Bachelet），在8月24日表示，接獲可信報告，指阿富汗塔利班嚴重侵犯人權，包括處決平民和已經投降的阿富汗安全部隊成員。巴切萊特未有交代細節，但強調塔利班如何對待婦女和女童，將是最基本的紅線。

同日，塔利班發表聲明，呼籲所有工作的女性應留在家中，並強調這只是一個暫時措施。

「我們的維持治安部隊成員還未經訓練，應該如何對待婦女，或如何與婦女交談。直至我們完全掌控情況前，我們呼籲籲所有工作的女性應留在家中。」

圖為8月22日，阿富汗喀布爾。婦女為安全外交穿上半套波卡罩袍，遮蓋着臉部。（AP）

在塔利班最初掌權阿富汗時，阿富汗女性受到嚴格管控，包括禁止外出工作及學習、無男性監護人陪伴下不可上街、外出必須穿着波卡，一種覆蓋全身包括臉部的罩袍；違令者會遭「道德警察」鞭打，甚至處決。

塔利班雖然一再聲稱他們已經改變，會給予女性學習與工作的權利，但他們目前面對的情況，有如最初外界人士所擔憂的：統治者與執行不一致。今天塔利班高層及統治者，不少是在被擊退後前往巴基斯坦或波斯灣生活，擴闊了對現代社會的眼光。

他們或許不再時當年從農村跑出來的宗教狂熱分子，但今天在前線戰鬥的，兼顧維持治安的年輕成員們，卻成為當年的他們。

圖為8月18日，阿富汗喀布爾鄰近的阿克巴汗區，有阿富汗戰士正在把守。（AP）

英國廣播電台（BBC）在8月初、即塔利班開始行動時訪問過一名在前線作戰的指揮官。該名指揮官表示自己過去在農村生活，那裏沒有女性能讀書，也不會讓她們讀。這預示了在今天塔利班重奪政權後，會出現管治的執行者與統治者的承諾不一致的情況。

在塔利班剛入城喀布爾的時候，網上流傳他們的年輕戰士們跑到了當地遊樂場，玩兒童碰碰車與機動遊戲的影片。這反映着他們與城市，及現代社會的落差。他們需要接受教育，體驗城市生活，作出改變的準備，才能讓塔利班真正的「現代化」。