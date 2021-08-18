塔利班戰士進駐阿富汗首都　湧入遊樂園玩旋轉木馬、碰碰車

極端組織塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，有外國記者與民眾直擊，塔利班聖戰士們在喀布爾遊樂場興奮地玩碰碰車、和旋轉木馬；又在阿富汗政府的總統府健身房內舉重，顛覆武裝分子的既定形象，更與逃難國民形成強烈反差。



英媒《太陽報》與澳洲新聞網引述路透社駐喀布爾記者沙立茲（Hamid Shalizi）在推特上發布的影片指，一群塔利班武裝分子在攻陷首都喀布爾後，湧入當地的遊樂園，玩旋轉木馬、碰碰車等，暫時放下手上的槍，大聲笑閙、盡情玩樂。

但該名記者的Twitter賬號18日凌晨已經不復存在。不過相關片段則在Twitter 廣傳。

▼攻陷阿富汗首都喀布爾後塔利班戰士在遊樂場玩耍（Twitter影片的截圖）▼



另外也有民眾在Twitter表示，塔利班武裝分子佔領總統府後，高興地在府內圍坐一團開餐。還有影片記錄了塔利班成員在總統府內的健身房，試玩各樣健身器材和拍照，玩得不亦樂乎。

Taliban enjoying some rides in kabul pic.twitter.com/g3vRI8svYL — Times Fact check (@MalikRoxk) August 17, 2021

相比之下，大批平民衝向機場，希望逃離塔利班的管治。美國新聞網站防務一號（Defense One）16日報道，美國空軍一架編號為Reach 871的C-17「全球霸王-3」運輸機15日從喀布爾飛往卡塔爾。機艙內部當時人滿為患，場面相當壯觀。