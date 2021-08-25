OnlyFans宣布轉軚　「禁止色情內容」計劃擱置

社交網絡平台OnlyFans在8月19日宣布10月起禁止色情內容後，事件引發關注，這間公司在8月25日公布停止這項新政策，並指公司支持包容。



OnlyFans以讓用戶訂閱成人內容聞名，所以之前公布要禁止色情內容的新政策，惹起關注，並引來用戶批評。據美媒The Verge報道，不少性工作者在疫情期間透過OnlyFans賺取收入，新政策將令他們大受影響。

這個社交平台8月25日在Twitter發文稱「感謝大家發出自己的聲音」，它稱，已獲得所需的保證去支持多元化創作者社區，已經停止原定10月1日起推行的政策改變。

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

帖文又指，OnlyFans支持包容，將繼續為所有創作者提供一個家。

OnlyFans的總部設於倫敦，這間公司之前在8月19日發表聲明指，將自10月起禁止用戶上傳任何帶有「露骨性行為」的內容，公司仍會容許創作者上傳裸體內容，前提是內容需符合公司政策。聲明解釋，新政策是要滿足銀行合作夥伴與支付服務供應商的要求。

OnlyFans網站自2016年起創立，目前有1.3億用戶（網站截圖）

OnlyFans目前有1.3億用戶，網站自2016年起創立。

《華爾街日報》8月19日引述知情人士報道，OnlyFans近月一直在尋求融資，根據過往歷史，很多投資者會避開某些不良類別，包括色情內容。