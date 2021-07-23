娶了印度公認第一美女　百萬富翁食大茶飯　涉製色情片被捕

印度版「全裸監督」？印度公認第一美人、Bollywood影星謝蒂（Shilpa Shetty）的丈夫孔德勞（Raj Kundra）涉參與製作和在網上播放色情電影，被警方拘至7月23日。孔德勞本身也是一名百萬富翁。



警方2月4日接獲匿名舉報，指北部Madh一幢別墅有人拍攝色情電影。警方隨後趕往現場，發現2名全身赤裸的人姿勢猥褻地坐着在一張沙發上，另有一名女子在現場進行拍攝。他們從屋內尋獲數部手提電話、手提電腦以及錄得淫穢內容的攝像頭，當場逮捕5人並救出被迫參與拍攝的女主角。

圖為2009年8月24日，印度寶萊塢影星謝蒂與百萬富翁孔德勞在一間餐廳合照。（Getty）

警方此後展開調查，在場拍攝的女子供稱，他們會把色情電影上載至應用程式Hot Hits，而這個程式的訂閱模式與OTT差不多。除Hot Hits外，警方還在調查另外3個應用程式。警方已凍結與這3個程式有關數個銀行戶口，涉及金額7,500萬盧比。

孟買（Mumbai）警方7月19日逮捕45歲、英國籍的孔德勞，指他透過互聯網應用程序創作並出版成人電影，是這宗案件的關鍵同謀。警方稱已找到有力證據，但仍將持續調查。此前已有9人涉及這宗案件被捕。

孔德勞面臨欺詐、出售淫穢內容，以及宣傳和展示淫穢及不雅物品指控，但他否認所有控罪。