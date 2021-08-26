新冠溯源｜世衛專家組：科研機會之窗已在關上　需作第二階段調查

2021年3月發表中國—世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告的作者警告，病毒溯源研究已停滯，科研窗口已在關閉，再延遲的話會令關鍵的生物學研究變得困難。



世衛專家組11成員撰寫一份評論，8月25日於《自然》期刊刊登。他們稱，想發現新冠病毒（SARS-CoV-2）源頭，需加快進行下一階段的調查。內文稱，對大流行初期感染的人和動物進行一些關鍵生物學追蹤的時間已不多了。

2021年初去過中國武漢進行調查的世衛組織專家組稱，新冠病毒抗體減弱，因此收集更多樣本，以及對可能在2019年12月前接觸過病毒的人進行檢測，將出現效益遞減的情況。

這篇評論強調的事是，需要進行第二階段調，以及顯示出世衛團隊與中國團隊是願意這麼做的。

圖為2021年2月9日，中國湖北省武漢市華南海鮮批發市場。（Getty）

評論中提到嶄新數據中關鍵的部分，包括一個檢驗武漢濕貨市場所售活體哺乳類動物的研究，當中包括華南海鮮批發市場出售的動物。牠們被懷疑在新冠病毒傳播中扮演關鍵角色。

這研究在6月發布，稱活體動物或理論上可能是在2019年12月前攜帶新冠病毒。

此外評論文章指出，研究仍顯示，沒數據顯示支持「病毒可能自實驗室外泄」的假設。此外他們重申年初到武漢的任務是計劃調查這個假設。這批科學家稱，當時這理論是「重要到不容忽視」。

成員當時「的優先事項是，了解實驗室在大流行初期的作用、整體上實驗室生物安全程序以及2019年下旬可能因呼吸道疾病而生病或缺勤的員工個案。」

圖為2021年8月24日，美國總統拜登於白宮回應阿富汗局勢。（AP）

刊載於自《自然》的評論發布前數天，美國總統拜登（Joe Biden）接獲來自美國情報界的機密報告，內容是有關新冠病毒源頭。據說當中病毒起源仍無定論。