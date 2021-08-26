日本央行：疫情風險導致晶片緊缺　成為全球經濟不確定性來源

日本央行審議委員中村豐明8月25日表示，如果新冠病毒疫情使一些東南亞工廠關閉，半導體晶片短缺可能在年底前都無法解決。他強調供應緊張是全球經濟面臨的主要風險之一。

據路透社報道，中村豐明說，隨着疫情的影響逐漸消退，日本經濟料將復甦，他還指出強勁的全球需求和資本支出回升將提振增長。

但他警告說，經濟前景「高度不確定」，風險偏向於下行，因為全球範圍內新冠感染病例再度增加迫使日本擴大緊急狀態限制措施，並擾亂亞洲的工廠生產。

「如果疫情導致一些東南亞工廠的晶片生產暫停，這將成為全球經濟不確定性的來源之一，」中村周三在一次線上新聞發布會上說。「今年餘下的時間裏，晶片的緊缺問題可能無法得到解決。」

中村的講話是日本央行決策者迄今為止對晶片緊缺的廣泛影響發出的最強烈警告。晶片短缺已經影響到日本製造商，包括汽車巨頭豐田汽車。

由於長達數月的晶片短缺，全球汽車製造商一直在削減生產。日本、菲律賓、泰國、越南和馬來西亞--汽車廠和晶片廠的所在地--新冠病例再次急增，促使當局採取了更嚴格的遏制措施，使危機更加嚴重。

生產的中斷可能會損害出口，而出口一直是日本脆弱的經濟復甦的主要驅動力，這將使人們對日本央行的預測產生懷疑，即由於出口抵消了消費的疲軟，日本經濟將會好轉。

中村表示，一旦家庭感到安全，開始支出儲蓄，積壓的服務需求將會提振消費。

他說，一旦被壓抑的需求得以釋放，「經濟活動有可能比預期的更加強勁」。

但中村說，由於疫情復燃，這種影響可能要到年底假期前後才會提升，而不是最初預期的夏季前後。

由於Delta變體感染病例繼續上升，日本將在周三晚些時候把緊急狀態擴大到另外八個縣，使實施限制措施的地區總數達到21個，覆蓋了近80%的人口。

日本經濟在第二季度的反彈超過了預期。但許多分析師預計本季度的增長仍將温和，因為應對疫情的抑制措施損害了支出。