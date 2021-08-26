美國成人電影《深喉II》男星被控強姦或性侵21女

美國洛杉磯檢方稱美國成人片男星傑雷米（Ron Jeremy）因涉強姦或性侵犯21名女子，他8月25日正式被起訴。他自1970年代以來拍過超過1,700部成人電影。



他2020年6月控強姦3名女子以及性侵另一名女子。後來又出現新一堆針對他的指控。最新的指控包括5項強姦罪、3項強行口交罪、6項性毆打及禁錮罪，以及一項對少女進行猥褻行為。

洛杉磯郡檢察官加斯孔（George Gascon）2021年8月25日稱，這些指控最早可回溯至1996年，涉及21名年齡介乎15歲至51歲的受害人。

案情包括，他2004年在洛杉磯聖克拉麗塔（Santa Clarita）一個派對中，強姦一未成年少女。另一宗案件發生在2020年1月1日，他當時在荷里活性侵一名女子。

傑雷米此前在Twitter上自稱無辜的，否認所有指控。

他在洛杉磯縣面對合計28項性暴力控罪，倘全部罪名成立，他可被判入獄250年至終身監禁。

圖為被控性侵或強姦21名女子的美國成人電影男星傑雷米，2020年6月23在洛杉磯刑事法院出庭受審。（AP）

現年68歲的傑雷米，真名是海厄特（Ronald Jeremy Hyatt）。他拍攝過出名的成人電影，包括《深喉II》（Deep Throat II）以及John Wayne Bobbitt Uncut等。

1987年上映的《深喉II》與1972年上映的《深喉》以及之後的《深喉》系列電影沒有關係。它與它們的導演及演員不一樣，亦不是《深喉》故事的延續。

圖為被控性侵或強姦21名女子的美國成人電影男星傑雷米，2020年6月26在美國洛杉磯刑事法院出庭受審。（AP）

傑雷米蓄著鬍子的特徵，使他成為美國成人電影界最為大眾熟悉的面孔之一。但近年他涉及性侵傳言不斷，已無法在業內混下去。

傑雷米的律師高戈德法布（Stuart Goldfarb）代為否認所有指控，堅稱他的客戶「不是強姦犯」。