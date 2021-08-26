新冠疫苗｜日本叫停莫德納疫苗　菅義偉：對接種進度影響不大

日本政府8月26日公布，接獲當地多個新冠疫苗接種場館報告，指部分美國莫德納（Moderna）疫苗內有金屬雜質，因此下令暫停使用163萬劑該公司的疫苗。首相菅義偉表示，事件對疫苗接種的影響不大。



菅義偉於26日稱已指示厚生勞動省將安全放在首位，並分析當前形勢，重申這宗事件，對疫苗接種沒有重大影響。

《日本經濟新聞》同日較早前報道，厚生勞動省表示，全國多個疫苗接種場館報告指，大約57萬劑莫德納疫苗中存在金屬雜質，雜質呈顆粒狀，肉眼可見，且大小不一。

報道指，這些疫苗是來自莫德納一間位於西班牙工廠生產的同一批次，厚生勞動省因此決定暫停使用該工廠生產的約163萬劑次疫苗，並表示代理商已要求莫德納調查原因。

圖為2021年3月19日，輝瑞製藥有限公司／生物新技術公司和莫德納公司的新冠疫苗。（Reuters）

厚生勞動省提到，部分含雜質的疫苗已經向民眾接種，目前未有收到疫苗對接種者的健康造成傷害的報告。而根據厚生勞動省25日的數據顯示，8月4日至25日共有9人接種莫德納疫苗後死亡，但目前無法確認死亡與接種疫苗之間存在因果關係。