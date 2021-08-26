新冠肺炎｜英國研究：復必泰及阿斯利康疫苗保護作用6個月內消退

英媒8月25日引述英國研究人員稱，牛津-阿斯利康與輝瑞-BioNTech（復必泰）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗在接種2劑後，保護作用會在6個月內開始消退，凸顯接種加強劑的必要性。



英國佐伊新冠肺炎病徵研究（Zoe Covid Symptom study）收集的數據分析顯示，輝瑞疫苗在施打第2劑的5到6個月後，預防感染新冠病毒的效果從88%下降到74%。

人們接種阿斯利康的疫苗4到5個月後的有效性從77%降至67%。

圖為2020年12月8日，英國卡迪夫疫苗接種中心內一支輝瑞疫苗。（Getty）

這個研究是基於100萬個應用程式用家的數據，當中包括自稱有接種過但染疫的人，以及從未接種疫苗的對照實驗組。

以往數據分析表明，疫苗至少能提供6個月的保護。

領導「佐伊新冠肺炎病徵研究」的倫敦大學國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）稱在未來最壞情況下，冬天時老年人和醫護人員的保護率可能低於50%。

斯佩克特也是這項研究的首席調查員。他有份創辦「佐伊新冠肺炎病徵研究」。

他向英國廣播公司（BBC）說：「這使我們關注到需要採取一些行動。我們不能坐視保護性慢慢消退，而病例數字仍然很高，感染的機會也仍然很高。」