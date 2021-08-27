賀錦麗訪問越南　往麥凱恩紀念碑獻花紀念逝世三周年

到訪越南的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月25日前往悼念已故美國前海軍飛行員、共和黨參議員麥凱恩（John McCain）。賀錦麗致辭誇讚稱，麥凱恩是一位非凡的美國英雄。
美國《國會山報》8月25日報道，賀錦麗表示，很榮幸能在美國參議院與他共事一段時間。她形容麥凱恩非常勇敢，「像一位真正的英雄一樣活着——他做出了各種各樣的犧牲，熱愛我們的國家，始終在為我們最美好的一面而戰鬥」。
公開資料顯示，麥凱恩曾參加越南戰爭，並於1967年執行轟炸任務時被北越士兵擊落俘虜，直至1973年才被釋放回國。
可是有人提到，紀念碑記載的是麥凱恩被擊落俘虜一事，雕像也是美軍飛行員下跪投降的形象。
美國《外交事務》雜誌的採訪編輯曾指出，紀念碑修建於美越重開關係之前，「所以最初當然是為越南游客準備的。」有越南網友稱，「看看他的雕像，你真的認為我們建造這個是為了讚美他（麥凱恩）嗎？真是太好笑了。」
紀念碑由雕塑和配文組成，雕塑為跪地舉雙手投降的美軍飛行員，一旁的文字用越南語寫着：1967年10月26日，在首都河內的竹帛湖附近，市民和軍隊抓住了飛行員麥凱恩。這名美國海軍飛行員當時正駕駛A-4攻擊機，墜毀在Yen Phu發電站附近。這是同一天被擊落的十架飛機之一。
《南華早報》新聞總編拉圖（Yonden Lhatoo）發文表示，即便很多人將麥凱恩譽為「真正的美國英雄」，但他實際上恐怕連邊兒都不沾。他說：「在戰爭當中，一方的英雄在另一方看來就是劊子手。美國發動的越南戰爭毫無正義性可言，對數十萬無辜男女老幼進行無差別屠殺，而擔任海軍飛行員的麥凱恩，正是這架殺戮機器的一部分。如此這般，談何英雄？」
賀錦麗訪越｜美國選址河內興建新大使館賀錦麗訪問越南 重申美國會就南海議題公開發聲賀錦麗訪問東南亞抨擊中國南海主張 越南成中美角力場︱國際晨報圖片故事｜美國副總統賀錦麗訪越南 促加入對抗中國南海脅迫行為