賀錦麗訪問越南　往麥凱恩紀念碑獻花紀念逝世三周年

到訪越南的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月25日前往悼念已故美國前海軍飛行員、共和黨參議員麥凱恩（John McCain）。賀錦麗致辭誇讚稱，麥凱恩是一位非凡的美國英雄。



美國《國會山報》8月25日報道，賀錦麗表示，很榮幸能在美國參議院與他共事一段時間。她形容麥凱恩非常勇敢，「像一位真正的英雄一樣活着——他做出了各種各樣的犧牲，熱愛我們的國家，始終在為我們最美好的一面而戰鬥」。

公開資料顯示，麥凱恩曾參加越南戰爭，並於1967年執行轟炸任務時被北越士兵擊落俘虜，直至1973年才被釋放回國。

可是有人提到，紀念碑記載的是麥凱恩被擊落俘虜一事，雕像也是美軍飛行員下跪投降的形象。

美國《外交事務》雜誌的採訪編輯曾指出，紀念碑修建於美越重開關係之前，「所以最初當然是為越南游客準備的。」有越南網友稱，「看看他的雕像，你真的認為我們建造這個是為了讚美他（麥凱恩）嗎？真是太好笑了。」

紀念碑由雕塑和配文組成，雕塑為跪地舉雙手投降的美軍飛行員，一旁的文字用越南語寫着：1967年10月26日，在首都河內的竹帛湖附近，市民和軍隊抓住了飛行員麥凱恩。這名美國海軍飛行員當時正駕駛A-4攻擊機，墜毀在Yen Phu發電站附近。這是同一天被擊落的十架飛機之一。

《南華早報》新聞總編拉圖（Yonden Lhatoo）發文表示，即便很多人將麥凱恩譽為「真正的美國英雄」，但他實際上恐怕連邊兒都不沾。他說：「在戰爭當中，一方的英雄在另一方看來就是劊子手。美國發動的越南戰爭毫無正義性可言，對數十萬無辜男女老幼進行無差別屠殺，而擔任海軍飛行員的麥凱恩，正是這架殺戮機器的一部分。如此這般，談何英雄？」