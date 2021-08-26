賀錦麗訪問東南亞抨擊中國南海主張　越南成中美角力場︱國際晨報

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）繼續東南亞之行，8月25日訪問越南時再度批評中國，斥北京的南海主張是霸凌與過度，引來中國批評美國攪亂地區和平穩定。夾在中間的越南也早有「準備」，總理在賀錦麗到訪前夕先會見中國大使，預先表明不會選邊站隊。



2021年8月25日，美國副總統賀錦麗在越南河內與越南總理範明政散步。（AP）

賀錦麗連續兩天批評北京政府，她先在訪問新加坡時指控中國持續在南海脅迫和恐嚇，然後在訪問越南時，也主張有必要在南海問題上向中國加大施壓。英媒更引述消息人士報道，她向越南領導人提出，美國會提供支持，以幫助其在南海對抗中國主張，更提到可增加美國軍艦的到訪。

中國外交部對此不滿，表明堅決反對美方在南海部署海上執法力量，批評對方插手地區事務，攪亂地區和平穩定。

中美繼續爭拗之餘，越南的取態也備受關注，早在賀錦麗抵達前的8月24日，越南總理范明政先會晤中國駐越南大使熊波，表明越南不會與一個國家結盟去對抗另一個國家，又稱高度重視發展對華關係，是越南對外政策的戰略抉擇和頭等優先。

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