阿富汗局勢｜ISIS-K或發動襲擊　德國指撤離工作受拖累

阿富汗變天後，多國連日協助民眾離開，惟首都喀布爾（Kabul）機場附近的形勢不穩，有英國官員8月26日警告，極端組織ISIS-K可能在當地發動襲擊。而德國政府亦指，ISIS-K的威脅令撤離行動受到阻礙。



英國國防部主管武裝部隊的次長希佩（James Heappey）26日向英國廣播公司（BBC）稱，有「非常、非常可信」的報告稱機場將發生襲擊，甚至可能在「數小時內」發生。一名華府高層向美國霍士新聞（Fox News）證實有關報告，指ISIS-K在過去24小時內發生汽車或自殺式炸彈襲擊的機會「很有可能大於不可能」。

德國防長克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）同日表示，ISIS的武裝份子很有機會襲擊喀布爾機場，因此德國外交部呼籲當地民眾不要單獨前往機場，並指目前狀況令撤離工作進一步受阻。

圖為2021年8月25日，阿富汗喀布爾有美軍繼續協助撤離。（AP）

目前德國已經協助超過5200人撤離阿富汗，當中包括505名德國公民及4200名阿富汗人。而路透社引述安全消息人士指，柏林方面很大機會在26日結束撤出工作。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦表示，倫敦方面已經接走大部分人士，同時希望在餘下時間盡可能安排更多人離開。

另外加拿大代理國防總參謀長艾爾（Wayne Eyre）則指，該國的撤離行動已經結束，他表示有3700名加拿大及阿富汗公民已經離開當地。