阿富汗局勢｜英美澳籲別再前往喀布爾機場　情報稱ISIS-K將施襲

美國駐喀布爾大使館，及英國外交部8月25日先後呼籲仍逗留在喀布爾機場周邊，等待進入機場的英美公民盡快離開。警告指當地的恐怖份子組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）將在機場外發動襲擊。



美國大使館表示，要求所有美國公民不要前往機場，稱有情報顯示ISIS-K將對機場外人群發動襲擊。大使館官員表示，相信ISIS-K是要趁機製造混亂，而情報指他們正在策劃多宗襲擊。

英國外交部亦發出同樣聲明，要求當地公民遠離機場。

澳洲26日早上警告稱，人們如未進入機場內部，勿走近喀布爾機場，稱武裝組織塔利班對那些嘗試入內者施行暴力的威脅，是正在增加。

圖為8月23日，英國運輸機抵達喀布爾場，協助疏散。（Reuters）

ISIS-K是極端組織伊斯蘭國的一個分支，活躍在巴基斯坦北部，從巴基斯坦塔利班運動（TTP）中分裂出來。ISIS-K從阿富汗塔利班招攬成員，長久與阿富汗塔利班不和，互相發生衝突。美國在2016年指定ISIS-K為恐怖組織，並將其定位為「塔利班的敵人」。