東京電力公布核廢水排海計劃　中韓呼籲日本與國際協商

日本政府和東京電力公司8月25日決定以海底隧道方式，將福島第一核電站和核污染水排放至海洋。韓國及中國對有關決定表達憂慮，敦促日本與國際社會協商。



韓聯社26日報道，韓國外交部氣候環境科學外交局局長李桐圭同日召見日本駐韓大使館政務公使林誠，就東電的福島核廢水排海計劃深表遺憾。

李桐圭重申，韓國堅決反對日本政府4月13日作出的福島核廢水排海決定，強調就福島核廢水處理問題，日本應同韓國進行充分溝通，以及向首爾方面提供相關訊息的重要性。他亦轉達韓國國民的擔憂，並要求日本盡快設立兩國協商機制，詳細討論核廢水排海問題。

日本政府正式決定2年後將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後排出大海。（路透社）

中國外交部發言人汪文斌同日表示，日本先前不顧國內外的質疑和反對，作出核污染水排海的錯誤決定，現在又錯上加錯，不斷推進相關政策和技術準備，這說明日方完全沒有解決各方關切的誠意。

他敦促日本認真回應國際社會周邊國家以及本國民眾的呼聲，立即撤銷錯誤決定，履行應盡的國際義務，在同各利益攸關方及有關國際機構充分協商並達成一致前，不得擅自啟動核污染水排海。