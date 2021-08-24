福島核廢水排放入海爭議　日媒：日本擬採用海底管道排至1公里外

日本計劃自2023年起把福島第一核電廠區內的核廢水排放入海後，一直引起爭議，日媒8月24日引述相關人士報道，日本政府與東京電力公司擬採用海底管道，把廢水排放到距離海岸約1公里外的海中，預計9月起針對有關工程展開調查。



日本放送協會（NHK）報道，針對核廢水的排放方式，日本政府與東京電力公司研究兩種方法，一是直接從廠區沿岸港灣排放入海，另一是在海底鋪設管道，排放到約1公里外的海域。

報道指，根據相關人士表示，經討論後認為以海底管道排放到1公里外的方法，比較容易讓廢水在海中散開，因此擬定將採用此案的方針。

日本核廢水：圖為4月13日，日本福島縣民眾抗議政府的決定，反對將福島第一核電站的核廢水排出海。（Reuters）

報道又稱，東京電力公司將自9月開始對調查海底狀況，之後也會展開地質調查等，目標在2023年春天設置完成海底管道，東電也將在9月向原子能規制委員會提出申請。

報道稱，核廢水排放入海的議題，遭不少民眾強烈反對，尤其是漁民，日本政府與東電認為，採用海底管道排放應能降低對漁業的影響。

福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水。

日本建造的儲存容器會在2022年達到上限，日本政府決定在2年後將廢水中超重氫含量，稀釋到安全標準值的四十分之一，即每公升不足1500貝克勒爾（Becquerel，放射性量的單位）之後，再將放射性的污水排放到太平洋，並指排放量對人體不會產生影響。

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