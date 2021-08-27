阿富汗局勢｜廿年戰爭約2500美軍死　喀布爾爆炸十年來傷亡最慘重

阿富汗喀布爾機場8月26日遭到恐怖份子ISIS-K襲擊，導致12名美軍死亡。阿富汗戰爭2001年爆發廿年以來，美軍死亡人數約為2,500人。今次的襲擊事件也是自2011年8月美軍傷亡最慘重一日。這也是自2020年2月以來美軍相隔18個月再於阿富汗遇襲。



根據布朗大學「戰爭成本核算」項目的數據顯示，自美軍展開阿富汗軍事行動以來，直至2021年4月，有2,448名美軍死亡。

圖為2021年8月26日，阿富汗喀布爾的醫院接收機場爆炸的傷者。（AP）

近年美軍傷亡最慘重的一日就要數到2011年8月6日。一架載有美國海軍海豹突擊隊的CH-47「奇努克」運輸直升機（CH-47 Chinook）於阿富汗東部被火箭推進榴彈擊中，總共30名美國人死亡，包括22名海豹突擊隊成員。

2005年6月，美軍於進行「紅翼行動」（Operation Red Wings）期間，有19名特種作戰部隊成員死亡。其中3名美軍被伏擊身亡，另外16人因為直升機被擊中墜毀而死亡。

2008年7月13日，美國一個觀察哨遇襲，導致9名美國人和其他27人受傷。這即是後來所說的瓦納特戰役（Battle of Wanat）。