阿富汗局勢｜拜登：將繼續撤離行動　已經下令制定計劃打擊ISIS-K

阿富汗首都喀布爾機場外面8月26日發生爆炸，導致12名美軍死亡、15人受傷，另有至少90名阿富汗人死亡。極端組織ISIS-K承認是針對美軍和阿富汗人。美國總統拜登（Joe Biden）表示，恐怖份子攻擊喀布爾機場，情報評估是由ISIS-K策動。



拜登表示，現場情況仍然逐步發展。他形容殉職的12名美軍是英雄，參加了一項危險而且無私的任務。

他向策動襲擊的人表示，「我們不會原諒，我們不會忘記，我們將找到你們，並要你們付出代價」。他指，將不會被恐怖份子威懾到，將繼續進行撤離行動，並將拯救美國人和阿富汗盟友離開。

拜登提到，已經下令制定計劃打擊ISIS-K，並指示指揮官採取最大措施，保護喀布爾的部隊。他指，如果有需要，將增派額外軍力，並稱有理由相信已經知道誰是施襲者，但目前未肯定。

拜登否認依賴塔利班協助維持撤離行動安全是錯誤。他指，美軍按時離開符合塔利班利益。他指，目前沒有證據證實塔利班和ISIS串通發動襲擊。

有記者提到，駐阿富汗美軍對上一次遇襲是2020年2月，並問拜登是否要為現時局勢負責。拜登稱，駐阿美軍一年半未遇襲是因為前總統特朗普（Donald Trump）與塔利班達成協議於5月撤軍，換取美軍不會遭到攻擊，但塔利班仍然襲擊其他人。他重申，不認為撤軍決定錯誤。