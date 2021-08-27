阿富汗局勢｜喀布爾機場外襲擊過後　目擊者稱水渠佈滿罹難者遺體

阿富汗喀布爾機場8月26日下午發生連環恐襲事件，至少60名阿富汗人以及13名美軍士兵死亡。從影片及照片可見，現場死傷枕籍，傷者也是情況嚴重。



即使美、英、澳發出警告，呼籲人們勿到機場附近，但仍有數千人機場圍牆外的狹窄空間中聚集，他們都是想搭上外國撤走班機離開的人。根據社交媒體上的影片顯示，在襲擊發生前幾個小時，阿比門（Abbey Gate，又稱東門）外仍擠得水洩不通。

很多想碰運氣的人被迫穿過或是站在機場圍牆與周圍建築物之間一條狹窄、深度及膝的污水渠中。人們都想能盡量靠近機場，以便把握機會入內登機。在社交媒體上流傳的照片顯示，那些人冒險穿過帶刺鐵絲網和廢物行動。

是次連環襲擊先是發生在機場的阿比門，「人肉炸彈」發動自殺式爆炸襲擊，然後同行的一名槍手向人群開槍掃射。第二次爆炸則發生不足1.6公里外的巴倫酒店，也是自殺式炸彈襲擊。兩宗襲擊中，13美軍以及數十阿富汗人死亡。

喀布爾機場爆炸恐襲現場：

襲擊發生後，從網上流傳的影片可見多人躺在水渠中，部分人已死，有些人則受重傷，原本的水渠突變「亂葬崗」。

《紐約時報》8月26日引述一名目擊者稱：「爆炸發生後，我看到婦女、兒童和男子的屍體散落四周」。他稱與其他民眾，包括塔利班武裝分子都在第一次爆炸後急於逃生，因當時有謠言稱，有人派出4名「人肉炸彈」。

另一名為沙阿（Mohammad Shah）的目擊者向《紐約時報》表示，他陪同一名新婚的朋友到機場，朋友想走進機場的阿比門。過了一段時間，他去找朋友卻不見其蹤影，卻聽到爆炸聲，那時是發生在阿比門的第一次爆炸。當他找到朋友時，他僅能憑他腳上的拖鞋認得他：「整個水渠都是死屍、數十具死屍在地上，那一帶情況非常、非常差。」