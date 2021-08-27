美國批准向華為出售汽車晶片　共和黨議員魯比奧公開警告

路透社8月25日報道指，兩名知情人士透露，美國已批准供應商向華為出售用於汽車零部件的晶片。對此，美國共和黨籍聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）26日發聲明抨擊這決定，表示此舉會損害美國的國家安全。



魯比奧在聲明中說：「不能允許拜登（Joe Biden）政府向公眾隱瞞這項批准，」「官員們需要主動解釋他們採取了哪些行動和這樣做的理由。幫助華為不符合美國的經濟或安全利益。拜登政府除了不該批准豁免，還應該增加對華為和其它中國科技公司的懲罰和限制。」

魯比奧認為，批准向華為出售汽車零部件晶片會影響美國國家安全。（聲明截圖）

他還聲稱，「華為是中國共產黨的一個分支。該公司由一名前軍方官員創立，長期以來被指竊取知識產權，並輸出北京的數字威權主義，包括測試工具來監視和警察維吾爾人」。

此外，據路透社此前報道，共和黨籍聯邦參議員科頓（Tom Cotton）以及眾議院外交事務委員會和軍事委員會的共和黨籍議員們也對政府的批准決定提出了強烈批評。

美國不斷打壓之下，愛立信及諾基亞等運營商搶佔了華為的歐洲市場。（AP）

眾院外交事務委員會首席共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）就此指出，「（商務部）工業與安全局（Bureau of Industry and Security）的使命是保護國家安全，管理產業，不是通過一個放任的許可證管理體制來成為產業的倡導者。」

眾議院軍事委員會首席共和黨成員羅傑斯（Mike Rogers）也要求拜登政府「在美國國家安全被進一步傷害之前立即扭轉這個決定。」

但汽車晶片通常不被認為是尖端產品，使批准的門檻被降低。一名前政府官員說，這些產品是「無爭議的」。一名晶片產業的消息人士表示，「汽車的老式晶片並不傷害美國的國家安全。」