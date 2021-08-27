阿富汗局勢︱機場恐襲釀逾百死　多國強烈譴責　聯合國擬緊急開會

阿富汗喀布爾機場爆炸事件已造成逾百人死亡，美英法德等德國強烈譴責，聯合國秘書長擬召集五大常任理事國緊急開會。
死者包括28名塔利班成員
美國《華爾街日報》報道，喀布爾機場爆炸事件致死人數已經超過100人，其中包括至少90名阿富汗公民與13名美國軍人。
俄羅斯衛星通訊社報道，據阿富汗衛生部消息人士8月27日表示，喀布爾爆炸事件已造成超過1,300人受傷。
路透社引述塔利班發言人的話報道，至少28名在喀布爾機場爆炸事件中喪生的阿富汗人是塔利班成員。
極端組織ISIS-K聲稱對此次襲擊負責。美軍表示，預計極端組織還將持續發動襲擊。
多國強烈譴責
喀布爾機場爆炸襲擊事件發生後，多國領導人及國際組織官員表示強烈譴責，並對遇難者表示哀悼。
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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）26日晚間發聲譴責這一襲擊事件。正在訪問愛爾蘭的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表態稱「我們正在面對極其緊張的事態」，並呼籲加大對阿富汗當地人的「保護」。
英國首相約翰遜（Boris Johnson）就阿富汗爆炸事件召開緊急內閣會議，並在會後表示，「這不會中斷我們的進程，我們將繼續（從阿富汗）撤離。」
德國總理默克爾（Angela Merkel）發表聲明，對喀布爾爆炸的遇難者與家屬表示哀悼。
默克爾還強調，德國將盡全力通過民航和陸路交通撤離當地的工作人員。
聯合國召集中美俄英法集會
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）8月26日通過發言人發表聲明，強烈譴責在喀布爾機場發生的恐怖襲擊事件。據報古特雷斯發函正式邀請美國、英國、法國、俄羅斯和中國的安理會五大常任理事國的代表在8月30日舉行會議。