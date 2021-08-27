阿富汗局勢︱機場恐襲釀逾百死　多國強烈譴責　聯合國擬緊急開會

阿富汗喀布爾機場爆炸事件已造成逾百人死亡，美英法德等德國強烈譴責，聯合國秘書長擬召集五大常任理事國緊急開會。



2021年8月26日，美國總統拜登在華盛頓的白宮東廳聽取喀布爾機場爆炸事件提問時停頓了一下。（AP）

死者包括28名塔利班成員

美國《華爾街日報》報道，喀布爾機場爆炸事件致死人數已經超過100人，其中包括至少90名阿富汗公民與13名美國軍人。

俄羅斯衛星通訊社報道，據阿富汗衛生部消息人士8月27日表示，喀布爾爆炸事件已造成超過1,300人受傷。

路透社引述塔利班發言人的話報道，至少28名在喀布爾機場爆炸事件中喪生的阿富汗人是塔利班成員。

極端組織ISIS-K聲稱對此次襲擊負責。美軍表示，預計極端組織還將持續發動襲擊。

多國強烈譴責

喀布爾機場爆炸襲擊事件發生後，多國領導人及國際組織官員表示強烈譴責，並對遇難者表示哀悼。

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歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）26日晚間發聲譴責這一襲擊事件。正在訪問愛爾蘭的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表態稱「我們正在面對極其緊張的事態」，並呼籲加大對阿富汗當地人的「保護」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）就阿富汗爆炸事件召開緊急內閣會議，並在會後表示，「這不會中斷我們的進程，我們將繼續（從阿富汗）撤離。」

德國總理默克爾（Angela Merkel）發表聲明，對喀布爾爆炸的遇難者與家屬表示哀悼。

默克爾還強調，德國將盡全力通過民航和陸路交通撤離當地的工作人員。

聯合國召集中美俄英法集會

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）8月26日通過發言人發表聲明，強烈譴責在喀布爾機場發生的恐怖襲擊事件。據報古特雷斯發函正式邀請美國、英國、法國、俄羅斯和中國的安理會五大常任理事國的代表在8月30日舉行會議。