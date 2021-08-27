阿富汗局勢︱拜登支持率急跌　民調：逾半美國人不支持他連任

喀布爾機場爆炸造成逾百人死亡，包括13名美軍士兵。阿富汗混亂局勢持續蔓延，美國總統拜登（Joe Biden）支持率因阿富汗而急劇下跌。



2021年8月26日，美國總統拜登在華盛頓的白宮東廳聽取喀布爾機場爆炸事件提問時停頓了一下。（AP）

據雅虎新聞網8月24日報道，美國民調和數據分析公司Echelon Insights和《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）最近聯合所做的一項民意調查顯示，51%的美國人不支持拜登連任，34%的受訪者表示支持，15%表示不確定。

大部份民眾不贊成拜登處理阿富汗問題的方式，還有一些批評者對拜登的工作能力表示擔憂。

民調顯示，52%的美國人對拜登作為總統的表現表示強烈或略微認可，46%的人表示強烈或略微不認可，不過拜登在移民和外交政策上的支持率都不高，在經濟方面的支持率只有50%。

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調查還發現，54%的人認為美國正走在錯誤的軌道上，而39%的人認為美國正朝着正確的方向前進，這通常對在任者來說是一個令人不安的指標。

對於美國前總統特朗普（Donald Trump），59%的人表示反對其第三次競選，33%的人表示支持，8%的人表示不確定。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月24日公布的民意調查顯示，拜登的平均支持率為47%，相比5月民調下降7個百分點，這是拜登擔任總統以來的最低支持率。