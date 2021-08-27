阿富汗局勢︱拜登支持率急跌　民調：逾半美國人不支持他連任

喀布爾機場爆炸造成逾百人死亡，包括13名美軍士兵。阿富汗混亂局勢持續蔓延，美國總統拜登（Joe Biden）支持率因阿富汗而急劇下跌。
據雅虎新聞網8月24日報道，美國民調和數據分析公司Echelon Insights和《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）最近聯合所做的一項民意調查顯示，51%的美國人不支持拜登連任，34%的受訪者表示支持，15%表示不確定。
大部份民眾不贊成拜登處理阿富汗問題的方式，還有一些批評者對拜登的工作能力表示擔憂。
民調顯示，52%的美國人對拜登作為總統的表現表示強烈或略微認可，46%的人表示強烈或略微不認可，不過拜登在移民和外交政策上的支持率都不高，在經濟方面的支持率只有50%。
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調查還發現，54%的人認為美國正走在錯誤的軌道上，而39%的人認為美國正朝着正確的方向前進，這通常對在任者來說是一個令人不安的指標。
對於美國前總統特朗普（Donald Trump），59%的人表示反對其第三次競選，33%的人表示支持，8%的人表示不確定。
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月24日公布的民意調查顯示，拜登的平均支持率為47%，相比5月民調下降7個百分點，這是拜登擔任總統以來的最低支持率。