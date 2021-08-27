ISIS-K恐襲機場｜阿富汗將領投書紐時罵拜登：美國夥伴遺棄我們

塔利班短短幾天攻佔全阿富汗，美國總統拜登曾稱美軍不能、也不應在阿富汗軍隊不願意為自己而戰的戰爭中作戰與死去，《紐約時報》（New York Times）8月25日刊登阿富汗陸軍一位指揮官的投書，批評拜登說麾下官兵沒有奮戰抵抗塔利班的言論是「不尊重與不忠誠」，更斷定拜登宣布撤軍時，這場仗就注定完了。



投書的沙達特中將（Sami Sadat）指揮第215馬旺德軍團（215 Maiwand Corps），投入西南部反塔利班戰鬥，「阿富汗陸軍失去戰鬥意志是真的，但那是因為被我們美國夥伴遺棄的感覺愈來愈強，及反映在拜登過去幾個月語氣和言辭的不尊重與不忠誠」。沙達特坦承阿富汗陸軍不是沒有責任，像是內部有著任人唯親與官僚主義等問題，但部隊勇敢地作戰到最後一刻，「我們最終停止戰鬥是因為我們的夥伴已經不打了」。

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沙達特指出，問題不在前線將士，而是喀布爾與華府的政客。他指責加尼（Ashraf Ghani）總統的政府貪污腐敗與缺乏領導能力讓局勢更加惡化，抨擊特朗普政府跟塔利班敲定的和平協議實質縮減美軍與盟軍的攻擊戰鬥行動，「拜登先生隨後在4月確認他會堅持特朗普先生的計劃，為美軍縮編設定條件，那就是一切開始走下坡的時候」。

沙達特中將指出，他們至此失去美國的空中支援與對付塔利班的多數優勢，像是承包商7月離開，導致黑鷹直升機、C-130運輸機與無人機一出現技術問題就可能停飛，也指他們把專利軟體與武器系統一起帶走」，像拔掉直升機飛彈防禦系統，追蹤車輛、武器與人員的軟體與目標即時情報更是全都沒了。

沙達特中將寫道，拜登全面與加速撤軍只導致局勢惡化，更忽略戰場的情況，並在文中提到補給線失靈、食物耗盡與士氣潰堤，「塔利班有着一個來自美國人的確定結束日期，感覺到美國缺乏意願，就不用為他們在這段過渡期間做的任何事情而擔心軍事報復，因此塔利班持續變強」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】