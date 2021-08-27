日本首次發布兒童版《防衛白皮書》　北京：陳詞濫調抹黑中國

日本防衛省8月16日首次發布面向中小學生的兒童版《防衛白皮書》，中國外交部發言人趙立堅8月27日表示，日方發布的兒童版《防衛白皮書》，其中沿襲抹黑指責中國的陳詞濫調，中方對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉，並表示不要誤導下一代。



央視新聞指，日本發布的兒童版《防衛白皮書》，其中包括就中國軍力發展、釣魚島、南海問題對中國進行指責的內容。

日本防衛大臣岸信夫之前發推文表示，必須讓擔負國家未來的孩子們也能夠理解和支持日本國防。

8月27日外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，此前對於日方發布《防衛白皮書》，中方已經表明了嚴正立場，再次強調中方堅決反對日方無理指責中國正常的國防建設，對中方正當海洋活動說三道四，渲染所謂中國威脅。

趙立堅補充表示，中方想強調日方面向未成年人，突出外來威脅並煽動對立，這完全不具建設性，日方應切實正視和反省歷史，深刻汲取歷史教訓，不要採取錯誤做法誤導本國國民，尤其是下一代。

據韓國《東亞日報》報道，該白皮書約30頁，共分10部分，對日本周邊安全環境，和平憲法等內容進行了介紹。關於發布該白皮書的目的，岸信夫表示，這是為了讓放假期間的學生更容易了解日本國內的防衛情況而製作。

韓國外交部8月16日對日本在首次發布的面向兒童和中小學生的《防衛白皮書》收錄地圖中錯標獨島（日本稱竹島）一事提出抗議。韓外交部稱，日本將不論從歷史上、地理上，還是國際法上都屬於韓國固有領土的獨島劃入日本地圖，敦促日方立即刪除錯誤的地圖。