與習近平通話　杜特爾特：不會在地緣政治做傷害中方利益的事

中國國家主席習近平8月27日同菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）通電話。杜特爾特稱，不會在地緣政治中做傷害中方利益的事情。



2019年8月29日，中國國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見菲律賓總統杜特爾特（左）。（新華社）

據中國官媒央視報道，習近平在與杜特爾特通電話時指出，中方高度重視對菲關係，支持菲方堅定奉行獨立自主和平外交政策，願同菲方深化友誼和互信，堅守睦鄰友好大方向，確保兩國關係始終沿着正確軌道行穩致遠。

習近平說「我願同你保持密切交往，經常就彼此關心的重要事項交換意見。」

習近平稱，中方將繼續同菲方加強抗疫合作，為菲方抗擊疫情提供力所能及的支持和幫助。

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習近平說，中方將共建「一帶一路」倡議同菲律賓「大建特建」規劃對接已經取得重要成果，中方願同菲方一道努力，推動更多合作項目落地。

報道指，杜特爾特表示，菲方讚賞中方為引領全球團結抗疫作出的貢獻，感謝中方為菲方提供疫苗等幫助，希望同中方繼續加強抗疫合作。菲方歡迎中方更多投資菲規劃建設項目，希望兩國基礎設施、農業等領域務實合作取得更多成果。

杜特爾特稱，菲方珍視同中方的友誼，不會在地緣政治中做傷害中方利益的事情，願積極推動東盟同中國關係持續發展。