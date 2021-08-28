俄專家：拜登復仇論將把ISIS推向俄羅斯邊界

據俄羅斯衛星通訊社報道稱，俄羅斯地緣政治問題專家認為，美國針對阿富汗恐怖事件所做出的打擊ISIS承諾不會觸及恐怖分子頭子，卻會激起他們向北，即往俄羅斯邊界方向擴張。
此前美國總統拜登稱，將制定計劃打擊ISIS分支「ISIS呼羅珊組織」（ISIS-K）目標。拜登稱，不會原諒。不會忘記。會追捕其組織，讓其付出代價。
據俄羅斯衛星通訊社8月27日報道稱，俄羅斯專家表示，通過打擊基地和武裝分子來希望消滅某些恐怖頭子非常荒唐。實際上他們會保護恐怖分子並令他們感到高興。他們將打擊普通恐怖分子，而且還會將恐襲組織的損失最小化。其傷亡可能不會很大，但會有。
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據稱，專家表示，目標將很簡單，推動恐襲分子行動更加活躍，但卻不反對塔利班，而是向北擴張，針對塔吉克和烏茲別克。
他還表示，創造條件以便使恐襲分子除向北走外別無他法生存。即無論塔利班，還是美國人通過空襲都將推趕他們，讓其儘快逃往塔吉克和烏茲別克，並給俄羅斯製造問題。