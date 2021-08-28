俄專家：拜登復仇論將把ISIS推向俄羅斯邊界

據俄羅斯衛星通訊社報道稱，俄羅斯地緣政治問題專家認為，美國針對阿富汗恐怖事件所做出的打擊ISIS承諾不會觸及恐怖分子頭子，卻會激起他們向北，即往俄羅斯邊界方向擴張。



喬·拜登總統在 2021 年 8 月 26 日星期四在華盛頓的白宮東廳聽取有關喀布爾機場爆炸事件造成至少 12 名美國軍人死亡的問題時停頓了一下。（美聯社）

此前美國總統拜登稱，將制定計劃打擊ISIS分支「ISIS呼羅珊組織」（ISIS-K）目標。拜登稱，不會原諒。不會忘記。會追捕其組織，讓其付出代價。

據俄羅斯衛星通訊社8月27日報道稱，俄羅斯專家表示，通過打擊基地和武裝分子來希望消滅某些恐怖頭子非常荒唐。實際上他們會保護恐怖分子並令他們感到高興。他們將打擊普通恐怖分子，而且還會將恐襲組織的損失最小化。其傷亡可能不會很大，但會有。

據稱，專家表示，目標將很簡單，推動恐襲分子行動更加活躍，但卻不反對塔利班，而是向北擴張，針對塔吉克和烏茲別克。

他還表示，創造條件以便使恐襲分子除向北走外別無他法生存。即無論塔利班，還是美國人通過空襲都將推趕他們，讓其儘快逃往塔吉克和烏茲別克，並給俄羅斯製造問題。