周六人物誌｜守住潘傑希爾抵住塔利班強攻　小馬蘇德承父衣缽

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）奪得全國大多地區控制權，唯獨未能攻下潘傑希爾省（Panjshir）。潘傑希爾從未失守，很大程度上多達民族英雄艾哈邁德・沙阿・馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）。他兒子小馬蘇德（Ahmad Massoud）如今子承父業，成為「反塔勢力」領袖之一。



小馬蘇德是阿富汗政界人物，也是全國抵抗陣線（National Resistance Front of Afghanistan，NRF）創辦人兼領袖。他出生於1989年，曾在英國桑赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）就讀1年，在倫敦完成2個學士學位，還擁有倫敦大學國王學院（King's College London）的國際關係碩士學位。

美國總統拜登（Joe Biden）下令美軍撤離阿富汗後，小馬蘇德成立一個新聯盟，高舉北方聯盟旗幟。北方聯盟是1990年代抵抗塔利班的阿富汗民間組織。阿富汗第一副總統薩利赫（Amrullah Saleh）其後與小馬蘇德聯手，共同對抗塔利班。

阿富汗局勢：圖為小馬蘇德2019年在潘傑希爾的家中接受採訪。（Reuters）

小馬蘇德的父親馬蘇德被譽為「潘傑希爾之獅」（Lion of Panjshir），曾是北方聯盟領袖。無論是1980年代前蘇聯入侵阿富汗，還是1990年代塔利班掌握國家政權，馬蘇德都是抵抗勢力的領袖之一，而潘傑希爾均未曾失守。馬蘇德在美國911襲擊事件發生前2天遭恐怖組織蓋達組織（al-Qaeda）暗殺。

《華盛頓郵報》18日刊登小馬蘇德的投書稱：「我已準備好跟隨我父親的腳步，準備再次與塔利班的聖戰士對抗」。

小馬蘇德認為，塔利班不僅是阿富汗人民的問題，在塔利班的控制下，阿富汗無疑將成為激進伊斯蘭恐怖主義的發源地，反民主的陰謀將在這裏再次醞釀。

「反塔勢力」20日與塔利班交火期間奪回巴格蘭省（Baghlan）3個地區，並聲稱已殺死30名塔利班戰士，另外抓獲20多人。不過塔利班23日宣布再次控制這3個地區。