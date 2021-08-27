美媒：反塔利班勢力舉步維艱　被分散包圍且缺少供給

據美國《紐約時報》8月25日報道，當前聚集在潘傑希爾峽谷（Panjshir Valley）的反塔利班武裝勢力面臨很大困難。儘管潘傑希爾峽谷是戰略要地，反塔利班士兵已被塔利班切割包圍，其補給將會很快減少，並且仍未獲得明顯的外部支持。



2021年8月23日，反塔利班勢力的數名指揮官現身潘傑希爾街頭。（Reuters）

塔利班控制阿富汗首都喀布爾之後，一群武裝勢力重新集結在潘傑希爾峽谷，在小馬蘇德（Ahmad Massoud）的領導下開始了抵抗塔利班的戰鬥。

小馬蘇德的發言人堅稱，他已經吸引了數千名士兵來到山谷，其中包括阿富汗特種部隊的殘餘人員和他父親馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）的一些經驗豐富的游擊隊指揮官，以及反對塔利班伊斯蘭酋長國的激進分子等。

而《紐約時報》指出，儘管潘傑希爾峽谷是戰略要地，反塔利班士兵已被塔利班切割包圍，其補給將會很快減少，並且仍未獲得明顯的外部支持。

「目前反抗勢力僅剩兩項資產：歷史上曾抵禦入侵的潘傑希爾峽谷和馬蘇德的傳奇名號。」

潘傑希爾峽谷位於喀布爾以北約150公里處，主要生活着塔吉克族。此地在1980年代抵抗了蘇聯的入侵，並在1990年代後期抵抗了塔利班的統治。在過去的20年裏，它是唯一一個以普什圖族為主的塔利班似乎無法滲透的地區。