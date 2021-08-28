美國路易斯安那警察隊涉虐打非裔男　用電筒24秒狂搥18下打到骨折

美國警察針對非裔族群的暴力行徑最近又被掀了出來。路易斯安那州（Louisiana）有警員兩年前在交通燈路口毆打一名非裔男子，而且短短24秒內，連用手電筒重擊對方18下，打到手跟肋骨出現骨折。當地政府調查後懷疑，其實不只行兇的警員，而是整個警隊都被發現對非裔人士經常有執法過當的行為。



被打非裔男子鮑曼（Aaron Larry Bowman）：「我什麼都沒做啊。」 非裔男被打得哀哀叫，不斷向警方解釋自己什麼都沒做，但下手的警員不理會，繼續壓制施暴，沒有停下來的跡象。

24秒電筒狂搥18下 其他警員視若無睹惹議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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被打非裔男子鮑曼：「我拜託他們幫幫忙，但他們沒有幫我，他們就繼續讓他用手電筒揍我。」畫面中出現的亮光，就是警方毆打的武器手電筒，被害者律師表示，動手的警察在短短24秒內打了非裔男子18次。

打人的警察布朗（Jacob Brown）口氣戲謔，旁邊的警員對同事的執法過當行為置之不理，非裔男最後被打到全身多處撕裂傷，手臂跟肋骨都有骨折，幸好這段兩年多前的隨身鏡頭畫面曝光，還給被害人公道。

布朗去年12月以加重二級毆擊罪跟瀆職罪起訴。布朗所屬的F小隊被翻出黑歷史，有另一位被害者的律師出來指控，這群警隊老鼠屎專門找非裔司機麻煩。另一受害者律師：「真相是路易斯安納州的F小隊惡名昭彰，他們留下了許多受害者跟他們的家人。」

其中被害者格林（Ronald Greene）就沒那麼幸運，警方通知家屬時說，他和警方追逐時死於車禍，但真相卻是他曾遭警方毆打，後來死亡，現在路易斯安那州開始調查F小隊，希望還給曾吃過虧的非裔人士公道。

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