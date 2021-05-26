美國黑人男子遭警截停　兩歲女兒骨灰被指是毒品竟遭強行打開灑出

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 20:28

美國伊利諾州（Illinois）一名男子，去年開車外出時遭警方臨檢，警員發現車內有一罐白色粉末，懷疑裡面裝的是毒品逕自打開檢查，男子氣炸反駁，「那是我女兒的骨灰」，事後憤而對警方提告。

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，這宗事件發生在去年4月6日，巴恩斯（Dartavius Barnes）開車時疑似超速和違反交通號誌，警察發現後將他攔下臨檢，巴恩斯全程也都非配合，員警要他下車並將人上銬，隨即進入車內搜查……（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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警方搜索過程中，巴恩斯坦承車上有一些大麻，警員查獲同時，發現副駕駛座有一個甕，因而懷疑裡面裝的是海洛因或可卡因等毒品，接着就在沒經過巴恩斯同意下打開檢測，過程中些許粉末還被灑出。幾分鐘後，員警向巴恩斯表示在他車內搜出疑似海洛因毒品，必須將他逮捕，接著拿出黑色罐子，但巴恩斯大聲喊：「不不不，那是我女兒！你們在做什麼，那是我女兒！」

事後經過檢測，發現是警方搞烏龍，那的確是巴恩斯2歲女兒提娜雅（Ta'Naja Barnes）的骨灰。據悉，提娜雅在2019年時，因為生母疏於照顧導致被活活餓死，母親和同居人因此各被判處10年徒刑。

這類烏龍事件，近幾年在國外時常發生，通常這些檢測偽陽性的機率很高，先前就曾發生類似案例，像是朱古力餅乾、腋下除臭劑、口腔芳香劑和墨西哥餅皮麵團等，誤認為是毒品，警方事後才道歉。

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