阿富汗局勢︱塔利班指民眾未來可自由出入境　籲專業人士重返崗位

阿富汗出現亂局後，外界一直關注塔利班在掌權後將如何管治國家，塔利班一名高級代表8月27日表示，持有效文件的阿富汗人未來任何時候都可以出入境，他又呼籲受過教育或訓練的專業人士重返工作崗位，重建國家。



塔利班政治委員會副負責人斯塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）發表電視演說稱，阿富汗的邊界開放，民眾將能夠在任何時候自由出入阿富汗。

斯塔尼克扎伊又呼籲阿富汗人團結重建國家，受過訓練與教育的人士應該重返工作崗位，他稱阿富汗正需要醫生、工程師與教師，「所有人都受到邀請，去開始他們的工作。」

路透社指，這訊息突顯了塔利班試圖使阿富汗人及國際社會放心，他們沒有計劃重返以前的嚴厲管治。

阿富汗局勢：圖為2021年8月17日，阿富汗武裝組織塔利班主要發言人穆賈希德在首都喀布爾召開記者會。（Reuters）

促民眾交出武器

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）8月27日在社交網站發文，要求所有在首都喀布爾市內持有政府車輛或其他設備、物資、武器、彈藥的人員，在一周內將這些物資移交塔利班相關機構，違反規定者將遭起訴及按照法律處理。