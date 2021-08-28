阿富汗局勢︱塔利班指民眾未來可自由出入境　籲專業人士重返崗位

阿富汗出現亂局後，外界一直關注塔利班在掌權後將如何管治國家，塔利班一名高級代表8月27日表示，持有效文件的阿富汗人未來任何時候都可以出入境，他又呼籲受過教育或訓練的專業人士重返工作崗位，重建國家。
塔利班政治委員會副負責人斯塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）發表電視演說稱，阿富汗的邊界開放，民眾將能夠在任何時候自由出入阿富汗。
斯塔尼克扎伊又呼籲阿富汗人團結重建國家，受過訓練與教育的人士應該重返工作崗位，他稱阿富汗正需要醫生、工程師與教師，「所有人都受到邀請，去開始他們的工作。」
路透社指，這訊息突顯了塔利班試圖使阿富汗人及國際社會放心，他們沒有計劃重返以前的嚴厲管治。
促民眾交出武器
塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）8月27日在社交網站發文，要求所有在首都喀布爾市內持有政府車輛或其他設備、物資、武器、彈藥的人員，在一周內將這些物資移交塔利班相關機構，違反規定者將遭起訴及按照法律處理。
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