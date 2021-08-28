日本爆出莫德納疫苗異物風波後　政府：2人接種後死亡將調查原因

日本發現收取的部份莫德納疫苗（Moderna）疑混有異物後，停用163萬劑同一生產線製造的新冠疫苗，其中逾50萬劑已完成接種。厚生勞動省8月28日公布，日本有2人在接種莫德納疫苗後死亡，他們均是接種停用批次的疫苗，當局正在調查死因。



厚生勞動省指，兩名30多歲男子在8月接種第二劑莫德納疫苗後，次日發燒，兩人均在發燒的兩日後死亡，政府正調查死因。莫德納藥廠透過聲明表示，目前沒有任何證據顯示是疫苗導致死亡，強調正式調查的重要。

日本新冠肺炎疫情：圖為8月26日，日本東京民眾登記接種新冠疫苗。（AP）

日本在8月26日宣布暫停使用163萬劑 莫德納疫苗，原因是當地工作人員之前發現部份疫苗藥瓶受到微粒物質污染，於是擱置有關批次疫苗和相鄰的兩個批次。這次兩名死者所接種的其中一劑疫苗，屬於後來停用的受影響批次，但官員指，未有證據顯示兩人接種的疫苗混入異物。

日本政府指，目前沒有發現安全或功效問題，又指停用有關三個批次的疫苗是屬於預防措施。

據莫德納之前表示，疫苗污染事件可能是因為公司在西班牙的合約製造基地生產線的問題所致。日本放送協會（NHK）引述官員消息指，疫苗內發現的異物為微小顆粒狀，對磁鐵有反應，相信是金屬微粒。

日本防衛省26日表示，大阪的疫苗接種中心在8月6日至20日期間，曾為民眾接種受影響批次的莫德納疫苗。