新冠肺炎｜英國研究：感染Delta變種病毒住院風險高1倍

刊載於英國權威醫學期刊《刺針・傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）一項研究稱，感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變種病毒的病人，較感染Alpha變種病毒者住院的機會高1倍。



研究分析英國2021年3月29日至5月23日的醫院數據，涉及逾4.3萬確診個案。他們當中大部分沒接種疫苗，或是僅部分接種。

這批個案中，約五十分之一在第一次被檢出確診新冠肺炎後的2週內住院。研究稱，經慮及年齡與其他風險因素後，感染Delta的人住院的機會高1倍。此外感染Delta亦令人進入急症室求醫的機會增加，即使他們最終不用住院。

研究顯示，在第一次被檢出確診感染Alpha的人，2週內需住院或進入急症室求醫者僅4%多一點。但感染Delta的人近6%會住院或進入急症室求醫。

這項研究亦有它的限制，例如作者沒取得那些個案「本身是否有健康問題」的數據。此外個人因素亦可能導致一個人更傾向或更不傾向求醫。最後就是這項研究中，少於2%的人是已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）——樣本少得不足以評估Delta是否也導致已完全接種人士住院風險提高。但研究結果至少反映出接種疫苗的好處。