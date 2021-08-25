新冠肺炎｜Delta變種病毒肆虐　美國CDC研究：疫苗效力降至66%

美國疾病控制和預防中心（CDC）8月24日公布研究報告指，在Delta變種病毒肆虐下，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的效力降至66%。



輝瑞疫苗由美國藥廠輝瑞和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發，莫德納疫苗則由美國藥廠莫德納研製。它們都是信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

新冠疫苗：圖為8月20日，美國田納西州一名男子接種美國藥廠莫德納的新冠疫苗。（AP）

從91%降至66%

CDC的報告顯示，他們的研究對象是美國前線衛生工作者。在2020年12月14日至2021年4月10日期間，他們評估這些疫苗的效力為91%，但在Delta變成主要病毒株後，截至2021年8月14日，疫苗的效力降至66%。

仍可減少重症

CDC公布的報告亦稱，在洛杉磯縣（Los Angeles）的4.3萬名16歲以上的新冠肺炎病人中，有25.3%病人已完成接種新冠疫苗。

報告指，疫苗仍有助防止病情變嚴重，僅3.2%已完成接種疫苗的病人需住院，在沒接種疫苗的病人中，則有7.5%人住院。