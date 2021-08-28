新冠溯源｜中國外交部副部長：美國政治溯源沒出路　北京提出交涉

美國國家情報總監辦公室8月27日公開新冠病毒（SARS-CoV-2）溯源報告概要。中國外交部副部長馬朝旭28日指，美國的報告是徹頭徹尾的政治報告，毫無科學性和可信度，美方還發表聲明、污蔑攻擊中國，中方已向美方提出嚴正交涉。他警告美國，「政治溯源」沒出路。



馬朝旭28日接受中國央視新聞訪問。他指中方多次重申，新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作展開研究。他稱美國罔顧科學和事實，執迷於政治操弄和情報溯源。他指美國動用情報部門進行溯源調查，本身就是將溯源問題政治化的鐵證。他說美國將溯源問題政治化的做法不得人心，遭國際社會普遍反對。

美國總統拜登（Joe Biden）於27日發表關於新冠病毒溯源調查的聲明，稱中國至今依然隱瞞資訊。馬朝旭否認中國在溯源問題上不透明、不配合。他稱在溯源問題上，不透明、不負責、不合作的是美國。他指美國至今拒絕回應國際社會對美軍德特里克堡基地（Fort Detrick）生物實驗室、以及美國200多個海外生物實驗基地的合理懷疑，是在試圖掩蓋真相、逃避責任。