阿富汗局勢｜美軍報復機場恐襲　「忍者飛彈」刀片擊殺恐怖份子

極端伊斯蘭組織ISIS-K在阿富汗喀布爾機場發動襲擊，造成多人死亡，包括13名美軍。美軍在8月27日採取報復行動，利用無人機發動擊殺兩名目標人物。空襲行動中使用的，是美軍研發專門造成殺傷，但不會造成爆炸的「忍者飛彈」。



美國《華爾街日報》報道，美軍使用的是搭載特殊彈頭的地獄火（AGM-114 Hellfire）飛彈，型號是AGM-114R9X。

R9X是地獄火飛彈系列的一個特殊型號，彈頭搭載6塊刀片而非大量炸藥。當飛彈擊中目標後，彈頭炸開會伴隨刀片飛出，殺傷附近人員。由於彈頭未有搭載多少炸藥，不會造成爆炸波及附近，合適精準打擊之用。

圖為8月26日，喀布爾機場發生恐襲，爆炸受傷的阿富汗人送院就醫。（AP）

因此飛彈又稱之為「忍者飛彈」（Ninja Bomb），又或是「飛刀」（Flying Ginsu），Ginsu是美國一個有名的家庭用刀類品牌。

飛彈2019年正式亮相，但外界認為飛彈在2017年已秘密製造，曾在中東用於一系列針對恐怖份子的擊殺行動。被擊中的目標附近會有多個大型、被刺穿的破洞，但沒有尋常爆炸的痕跡。