阿富汗局勢｜ISIS承認向喀布爾機場發射火箭

阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場附近局勢持續不穩，極端組織ISIS指，曾在8月30日早上向機場發射多枚火箭。對於當地的情況，聯合國難民署（UNHCR）警告阿富汗可能爆發更多的人道危機。



美國一名官員表示，美軍的導彈攔截系統在30日擊落最多5枚火箭。阿富汗記者薩爾瓦里（Bilal Sarwary）稱，至少2枚火箭炮從飛往喀布爾國際機場，並指附近小鎮阿里亞（Arya）的居民表示有彈片跌落當地的屋頂。

ISIS其後在Telegram發表聲明，承認向喀布爾機場發射6枚俄製喀秋莎火箭（Katyusha）。

美國及西方國家在31日撤出阿富汗的期限只剩下一天，白宮指華府在29日安排1200人離開。而兩名華府官員則表示，美國的撤出工作已進入最後階段，駐當地的核心外交人員已經離開。

不過聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）認為，即使外國的撤出工作結束，但阿富汗數以百萬計的民眾仍要面對困境，因此呼籲國際社會不應視而不見，並警告當地正醞釀更大的人道危機。