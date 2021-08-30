阿富汗局勢｜女記者首訪塔利班創先河　惟難敵恐懼決定逃出國

美媒8月30日報道，阿富汗黎明電視台（TOLO）女記者阿爾甘德（Beheshta Arghand）在武裝組織塔利班（Taliban）奪權後勇敢訪問其官員，締造當地新聞界歷史，成為各國傳媒頭條。不過她最後仍出於恐懼，決定離開阿富汗。



阿爾甘德訪問塔利班高層後2天，又採訪巴基斯坦籍諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai），是馬拉拉首次接受阿富汗電視台訪問。

阿爾甘德透過WhatsApp向美國有線新聞網絡商業新聞網站（CNN Business）表示：「我離開國家，因為我和數以百萬計的人一樣，恐懼塔利班。」

黎明電視台老闆穆赫辛尼（Saad Mohseni）指，阿爾甘德17日訪問塔利班官員，是「阿富汗史上首度有塔利班代表出現在電視直播室，與女主持人面對面」。他認為，塔利班試圖「向世界展露溫和的面貌」。

阿爾甘德則說，那場訪問很辛苦，「但我是為了阿富汗女性而做。」「我對自己說，總要有人當先鋒，如果我們待在家或不去上班，他們會說女人不想工作，但我告訴自己，開始工作了。」

她當時告訴塔利班官員：「我們想要有自己的權利。我們想工作。我們想要、也必須在社會（有一席之地）。這是我們的權利。」

阿爾甘德訪問馬拉拉後兩天，向這名曾遭塔利班暗殺但倖存下來的民權人士求助，24日與數名家人一起登上卡塔爾空軍的撤離飛機。

她希望有朝一日重返祖國，「如果塔利班遵守承諾，言行一致，且局勢好轉，在知道自己安全和不受威脅的情況下，我將回國為國家及人民效力。」