新冠肺炎｜中國外交部：美國的溯源報告虛假

美國國家情報總監辦公室8月27日公開新冠溯源報告概要，中國外交部對此表達不滿，批評華府的報告是推卸責任。



中國外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上指出，有關報告是「反科學、甩鍋和虛假」，並形容是華府當年散布伊拉克擁有大規模殺傷性武器的謊言一樣，欺騙和誤導國際社會。

他強調，美國應當解釋為什麼不通過科學家而要動用情報機構進行病毒溯源，也應解釋為什麼要反覆糾纏沒有科學依據的實驗室泄漏論，更要解釋為什麼擁有世界上最先進的醫療設備和技術，卻成為全球感染疫情和死亡人數最多的國家。

汪文斌稱美國的單方面退出，導致國際生物武器多邊核查機制遲遲未建立，與華府要求調查武漢實驗室的舉動自相矛盾。他指既然美國此前聲稱生物領域的活動技術上不可核查，那麼要求調查武漢實驗室就純粹是政治訛詐，並認為美國沒有理由拒絕開放德特里克堡基地和遍佈全球的200多個生物實驗室調查。

美國國家情報總監辦公室的新冠溯源報告概要指出，相信中國領導人於疫情前對病毒不知情。不過總統拜登（Joe Biden）稱，有關疫情起源的關鍵資訊在中國境內，但中方官員從一開始已不斷阻止國際調查人員及全球公共衛生界的成員取得有關資訊。