阿富汗局勢｜安理會通過決議草案　促塔利班允人民安全離國

美國與塔利班8月30日均宣布美軍已完成撤離，美國總統拜登（Joe Biden）宣布，美國在阿富汗20年的軍事存在已經結束。聯合國安理會通過阿富汗決議草案，中國俄羅斯棄權。



2021年8月30日，美國軍方宣佈，已經完成從阿富汗撤軍，最後一架載有美軍的飛機已離開阿富汗首都喀布爾。（AP）

據法國傳媒報道，聯合國安理會8月30日通過了一項決議，要求塔利班履行承諾，讓人們自由離開阿富汗，但該決議沒有提到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提到的「安全區」。

由美國、英國和法國起草的這項決議以13票贊成、無反對票獲得通過。中國和俄羅斯投了棄權票。

決議強烈譴責8月26日發生在喀布爾機場附近的襲擊事件，並重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性，要求不得利用阿富汗領土威脅或攻擊任何國家，或庇護或訓練恐怖分子。

決議還重申維護人權的重要性，尤其是婦女、兒童和少數民族，並鼓勵各方通過談判尋求政治解決的方法，並鼓勵婦女充分、平等的參與其中。

決議中還希望塔利班能夠遵守之前的承諾，在美軍撤出後，允許所有外國國民和持有其他國家旅行證件的阿富汗人安全離開阿富汗。