阿富汗局勢｜鄉謠歌手遭塔利班份子殺害　當局承諾調查

撰文：張子傑
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阿富汗再次變天，重新掌權的塔利班（Taliban）表明會禁止音樂。舊政府內政部長安達拉比（Masoud Andarabi）8月28日表示，當地一名著名鄉謠歌手遭塔利班份子殺害，塔利班其後承諾調查事件。

倫敦廣播電台新聞頻道（LBC News）29日報道，居於潘傑希爾山谷（Panjshir Valley）附近一條村莊的鄉謠歌手法瓦德（Fawad Andarabi）從家中被帶走，之後遇害。

安達拉比28日在Twitter公開事件，形容法瓦德的作品只是歌頌當地風土人情，批評塔利班的手段殘酷。

法瓦德的兒子賈瓦德（Jawad Andarabi）向美聯社表示，塔利班人員曾到父親家中搜查，更與對方喝茶，惟情況在27日急劇變化，父親最終遭遇不測。賈瓦德希望為父親討回公道，當地塔利班官員承諾會懲罰涉事兇手，而塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）亦表示會調查事件，但目前未有更多細節。

聯合國文化權利問題特別報告員貝農（Karima Bennoune）譴責今次事件，就法瓦德之死感到憂慮，並呼籲各國敦促塔利班尊重藝術家的權利，同時重申各國應協助有意離開的藝術家及文化工作者撤出阿富汗。

塔利班在1990年代後期控制阿富汗時，除了宗教頌歌外，其餘類型的音樂都被禁止。穆賈希德日前接受《紐約時報》訪問時指，伊斯蘭教法禁止音樂，但他們希望透過遊說要求民眾放棄音樂，而不是強迫方式，希望令外界覺得塔利班邁向較為溫和的立場。

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