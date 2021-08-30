阿富汗局勢｜鄉謠歌手遭塔利班份子殺害　當局承諾調查

阿富汗再次變天，重新掌權的塔利班（Taliban）表明會禁止音樂。舊政府內政部長安達拉比（Masoud Andarabi）8月28日表示，當地一名著名鄉謠歌手遭塔利班份子殺害，塔利班其後承諾調查事件。



倫敦廣播電台新聞頻道（LBC News）29日報道，居於潘傑希爾山谷（Panjshir Valley）附近一條村莊的鄉謠歌手法瓦德（Fawad Andarabi）從家中被帶走，之後遇害。

安達拉比28日在Twitter公開事件，形容法瓦德的作品只是歌頌當地風土人情，批評塔利班的手段殘酷。

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

法瓦德的兒子賈瓦德（Jawad Andarabi）向美聯社表示，塔利班人員曾到父親家中搜查，更與對方喝茶，惟情況在27日急劇變化，父親最終遭遇不測。賈瓦德希望為父親討回公道，當地塔利班官員承諾會懲罰涉事兇手，而塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）亦表示會調查事件，但目前未有更多細節。

聯合國文化權利問題特別報告員貝農（Karima Bennoune）譴責今次事件，就法瓦德之死感到憂慮，並呼籲各國敦促塔利班尊重藝術家的權利，同時重申各國應協助有意離開的藝術家及文化工作者撤出阿富汗。

塔利班在1990年代後期控制阿富汗時，除了宗教頌歌外，其餘類型的音樂都被禁止。穆賈希德日前接受《紐約時報》訪問時指，伊斯蘭教法禁止音樂，但他們希望透過遊說要求民眾放棄音樂，而不是強迫方式，希望令外界覺得塔利班邁向較為溫和的立場。