中國毒梟販運芬太尼致4死　美國務院懸賞500萬美元緝拿歸案

美國國務院8月30日宣布懸賞最多達500萬美元，以獲取任何有助把中華人民共和國公民張健（音譯，Zhang Jian）逮捕歸案的消息，張健被指從事走私芬太尼活動。



據美國之音（VOA）8月31日報道，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在一份聲明中提到，張健是跨國犯罪集團張氏販毒組織的一個關鍵頭目，提供指向他所在位置的訊息也可獲得這一獎賞。

圖上為被美國通緝的中國毒梟張健（音譯，Zhang Jian）。（美國財政部）

按照普賴斯說法，2013年至2016年間，在張健擔任主要領導人和組織者期間，張健的犯罪組織向美國輸入和分發受管制物質及其類似物，導致北達科他州、俄勒岡州、北卡羅來納州和新澤西州的4名美國人用藥過量死亡，並給其他5名美國人造成嚴重的身體傷害。

此外，張健在2018年1月與其他幾名美國、加拿大和中國公民在北達科他州受到指控，罪名包括販運毒品、販運違法藥物導致美國人死亡或身體嚴重受傷、違反有關持續犯罪集團的法律以及國際洗錢。數名美國公民已被定罪並被判處20年至終身監禁。