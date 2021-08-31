美國氣候特使克里8月31日起訪問中國日本

美國國務院8月30日發布消息，美國總統氣候特使克里（Climate John）將於2021年8月31日至9月3日訪問日本東京和中國天津，與國際同行就解決氣候危機的努力進行接觸。



聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）第26次締約方會議（COP26）將於2021年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。

美國國務院指出，克里此次出訪將為美國在氣候問題上的雙邊與多邊努力提供助力。

消息稱，在東京，克里將與日本同行會晤，討論在第26屆聯合國氣候變化大會之前推動集體氣候行動的努力。

在天津，克里將按照2021年4月17日生效的《中美應對氣候危機聯合聲明》的內容，繼續就氣候危機的關鍵方面進行討論。

英國路透社指出，在此次中國之行中，克里將尋求在他於2021年4月訪華期間幫助達成的承諾基礎上更進一步。

當時，作為世界上最大的兩個碳排放國，中美兩國同意緊急合作遏制氣候變化。

8月31日上午，中國生態環境部通過微信公眾號發布消息，應中方邀請，美國總統氣候問題特使克里於8月31日至9月3日訪華。

期間，中國氣候變化事務特使解振華將與克里在天津舉行會談，就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會等交換意見。