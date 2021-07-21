克里呼籲美中緊急削減溫室氣體排放　就氣候問題合作

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）7月20日呼籲中國和美國共同緊急削減温室氣體排放，並表示第二次世界大戰後歐洲重建的國際聯盟是治理氣候變化的模式。



克里於倫敦的英國皇家植物園發表演說，呼籲全球領導人加速採取必要的行動，控制氣温升高，將世界從深淵的邊緣拉回來。他說，「盟友、合作伙伴、競爭對手甚至敵對方」都必須進行合作。

克里說，「氣候危機是我們時代的考驗，對有些人來說，它雖然行動緩慢，但這個考驗與過去的任何一個考驗一樣都很急迫，都事關生存」，「時間已經不多了。」

克里說，未來十年是決定性的十年。他說，世界各國如果要兌現承諾，將氣溫升幅控制於不超過工業化前水平的攝氏1.5度以內，就必須加快努力減少温室氣體排放。

克里提到美中的緊張關係，表示氣候未來取決於美中之間的合作。他說：「中美存在許多分歧不是一個秘密。但就氣候問題而言，合作是打破目前世界共同自殺協定的唯一途徑。」

克里補充說：「拜登總統和習主席都明確表示，儘管存在其他的嚴重分歧，雙方都會就氣候議題進行合作。美國需要中國成功減排。中國需要美國做同樣的事情。」