美軍完成撤離阿富汗　中方稱撤出不是責任結束而是糾錯開始

美國8月30日宣布完成撤離阿富汗行動之際，聯合國安理會同日就阿富汗問題決議草案進行表決。中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後的解釋性發言中指出，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係。希望有關國家能夠認識到，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。



耿爽表示，有關國家應該汲取教訓，切實尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，並應該為自己過去20年的所作所為負責，兌現對阿富汗和平重建的承諾。

耿爽還指出，外國部隊過去20年在阿富汗的所作所為，包括美國、澳洲軍隊濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷，必須繼續予以追究。

耿爽強調，中方一貫重視阿富汗打擊恐怖主義問題，強烈譴責近期發生在喀布爾的恐怖襲擊。此次襲擊再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標。

耿爽說，阿富汗絕不能再度成為恐怖主義發源地和恐怖分子集散地，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線。希望塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯絡。