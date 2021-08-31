阿富汗局勢｜20年戰爭落幕　美軍陣亡逾2,000人借錢打仗債留子孫

美國軍機8月30日把最後一批美軍和外交人員載離阿富汗首都喀布爾（Kabul）的機場，結束這場一打就是近20年的美國歷時最長戰爭。美媒翌日引述統計指，駐阿富汗美軍陣亡總人數為2,461人，多年來所付出的成本更以萬億美元計算。



蓋達組織（al-Qaeda）前首領拉登（Osama bin Laden）策劃發動2001年911恐襲後躲進阿富汗，受當時掌控國家政權的武裝組織塔利班（Taliban）保護，引發這場美國歷史上耗時最長的戰爭。

美聯社31日稱，由於美國大部分戰爭款項是借錢籌措而來，好幾代美國人將為數萬億美元的成本埋單。報道引述大多來自哈佛大學甘迺迪學院教授比爾姆斯（Linda Bilmes）和布朗大學（Brown University）項目戰爭成本核算（Costs of War Project）的統計，解釋美國為阿富汗戰爭付出多少代價。

阿富汗局勢：圖為8月26日，美軍人員在喀布爾國際機場外的撤離控制檢站工作。（AP）

報道指，由於美國2003年至2011年間同時打阿富汗和伊拉克戰爭，許多美軍輪流派駐這兩地，某些統計數字涵蓋這2場戰爭。

舉債打仗

截至2020年，美國估計已為阿富汗和伊拉克戰爭的直接成本舉債2萬億美元，料到2050年時，利息成本將達6.5萬億美元。

戰爭告終代價仍在

比爾姆斯估計，在有關醫療、殘障和喪禮等方面，美國將為參與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭約400萬名退役軍人付出超過2萬億美元，這些成本將在2048年後達到高峰。