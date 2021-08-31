傳金正恩因新冠疫苗副作用神隱　最新清減模樣曝光　民眾列隊欲哭

朝鮮（北韓）最高領導人金正恩五月傳出施打新冠肺炎疫苗後不適，在神隱多時後終於曝光。韓聯社今（31）日刊出他出席朝鮮青年節活動照片，金正恩謝謝青年自願挖礦採煤和上山下鄉務農，公開給予表揚和鼓勵。



畫面中的他與之前相比瘦了許多，《韓聯社》曝光的兩張照片中，一張是金正恩接見朝鮮「上山下鄉務農的青年」，會後大合影照片；另一張則是出席青年節活動，萬人列隊歡迎，無論男女，臉上的表情像是見了金正恩感動到欲哭流淚的情景（點擊放大瀏覽）▼▼▼

根據《韓聯社》報導，金正恩此次與之合影的青年，為過去曾經因犯罪而受罰、「但經反省轉而忠誠於黨的青年」，過去這一族群被稱為「落伍青年」，但現在金正恩特別指示必須改為「愛國青年」來稱呼。

在28日的青年節活動中，朝鮮官媒則稱，這些改邪歸正的青年們「自願」投入勞動，去挖礦、採媒、務農，讓朝鮮官方必須給予高度表揚，「儘管知道不得不承受千辛萬苦，遠離家園、明亮的城市與摯愛的家人，從現在開始，你們在必須走的道路上，將面臨許多困難和挑戰」。

【相關圖輯】傳金正恩病危｜5年體重暴增40公斤 24張對比圖揭體型變化明顯（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

【延伸閱讀】遊客勇闖朝鮮酒店「神秘5樓」禁區 離境前被截停 竟因做了這事（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

親探「神秘5樓」卻遭工作人員發現 點圖看看筆者的驚險經歷▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

你只會活一次！疫後YOLO精神掀起「刺青」新文化

米蘭20層住宅大樓「外牆如奶油融化」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】